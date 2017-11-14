Индонезия. Уровни жизни.

Сванетия. К леднику Шхара. Фото 1. Уже много лет я хожу в горы и меня не перестает удивлять простая на первый взгляд вещь. Вот ты идешь по тропе, обливаясь потом, страдая от…

Разве может быть такой радуга? В Норвегии - да ! Фото 1. Таких радуг, как в Норвегии, я не видал нигде! Второй день нашего велопутешествия по самой прекрасной стране на свете .. Фото 2.…

Что посеешь .. Фото 1. "Принять ва-аанну, выпить чашечку ко-офе .. " - мы же привыкли как то так ? Но ведь где то люди живут совсем по-другому ! ... Фото 2.…

На велосипедах по Сванетии. Башни и Млечный путь. Фото 1. Велопутешествие по Сванетии продолжается. Огромные каменные башни, как телескопы устремленные в небо, Млечный путь, падающие звезды, шум…

Норвежский велотрип. День первый. Фото 1. О том , что Норвегия - самая красивая и удивительная страна на свете, знают все ! И в подтверждение своих слов, начну показывать ее такой,…