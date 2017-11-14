fotomm (fotomm) wrote,
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fotomm

Индонезия. Уровни жизни.

Фото 1.

Нам, живущим на плоских равнинах России, эти виды кажутся чем то особенным, экзотическим.
А ведь для местных это просто способ выжить, отвоевать у природы пространство для жизни ..

Фото 2.

Люди живт здесь на разных уровнях. Только слово уровни нужно понимать в буквальном смысле. Я говорю о террасах.

Огромная котловина, на дне которой раскинулось озеро Манинджао, вся покрыта бесчисленными ярусами террас.
Мы с моим попутчиком Лехой оказались здесь почти случайно, приехали наугад автостопом и зависли на несколько дней - уж очень понравилось.
Здесь обычные деревни, никакой туристической индустрии, в том числе и проката мотобайков я не заметил. Пришлось бродить по окрестностям пешком. Ну как пришлось.. я бы с удовольствием еще там погулял.

Фото 3.


Фото 4.

На террасах почему то совсем мало работников, по крайней мере мне попадались только единичные .
Кто то мешок тащит, кто то в земле копается. Как они такие площади умудряются обрабатывать - загадка.

Фото 5.

Так цветет банан ?

Фото 6.

А это не иначе как бамбук.

Фото 7.

а вот и жизнерадостная селянка. Сколько ей лет? Человек без возраста.

Фото 8.

Кроме людей на террасах часто можно встретить пасущихся буйволов.
Видимо они приучены не топтать посевы, а находят себе места с сочной травой.

Фото 9.


Фото 10.

А еще здесь высоченные пальмы. Представляю какая должна быть корневая система, чтобы удержать такую "свечку" !

Фото 11.


Фото 12.

Какое то необычное дерево с цветами, похожими на хлопковый пух.

Фото 13.

Никаких комбайнов или мотоблоков, старые добрые помощники - буйволы.

Фото 14.


Фото 15.

Дядька был слегка обескуражен, увидев наведенную на него камеру.
Но почти сразу же расплылся в улыбке.

Фото 16.

Неужели каждый такой кустик посажен вручную ? А как иначе..
Очень похожую картину я видел на севере Вьетнама, в районе Сапы. Да собственно по всей Азии так.

Фото 17.


Фото 18.

Чем ближе к озеру, тем террасы становятся шире и, в конце концов, превращаются в обширные поля, залитые водой.

Кстати, об уровне жизни.. Вполне себе допускаю, что уровень жизни в нашем понимании тех, кто живет ближе к озеру, выше тех, кто живет высоко в горах.
Так что это не просто игра слов)

Фото 19.

У местных модно носить вот такие пилотки .

Фото 20.

Стенки террас лепят вручную и постоянно укрепляют, процесс этот бесконечный, вода делает свое дело.

Фото 21.


Фото 22.

Из за большого количества воды, стекающей с гор и высокой влажности здесь часты туманы и плотная воздушная дымка.

Фото 23.

На закате солнце отражается в сотнях и тысячах искусственных водоемах ! Жаль у меня нет квадрокоптера, картинка с воздуха наверняка ошеломительная.

Фото 24.

Уже под вечер я добираюсь до берега озера и провожаю солнце, уходящее за горизонт.
А ведь наверно счастливый человек живет вон в том деревянном домике на берегу Манинджао. И не нужны ему никакие биткоины, и про курс доллара он вряд ли в курсе.

Фото 25.

Кстати, в следующий раз я покажу разные жилища, в которых живут местные.
Они так же прекрасны, как окружающие их ландшафты.

Завтра вечером улетаю в Армению. Экспромтом, соблазнившись дешевыми билетами.
Но комментарии все равно буду ждать ), надеюсь встречу где нибудь там вайфай и обязательно отвечу.
Всем пока !

Фото 26.





Tags: Индонезия, Суматра, образ жизни
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