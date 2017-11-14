Индонезия. Уровни жизни.

Нам, живущим на плоских равнинах России, эти виды кажутся чем то особенным, экзотическим.
А ведь для местных это просто способ выжить, отвоевать у природы пространство для жизни ..
Люди живт здесь на разных уровнях. Только слово уровни нужно понимать в буквальном смысле. Я говорю о террасах.
Огромная котловина, на дне которой раскинулось озеро Манинджао, вся покрыта бесчисленными ярусами террас.
Мы с моим попутчиком Лехой оказались здесь почти случайно, приехали наугад автостопом и зависли на несколько дней - уж очень понравилось.
Здесь обычные деревни, никакой туристической индустрии, в том числе и проката мотобайков я не заметил. Пришлось бродить по окрестностям пешком. Ну как пришлось.. я бы с удовольствием еще там погулял.
Фото 3.
Фото 4.
На террасах почему то совсем мало работников, по крайней мере мне попадались только единичные .
Кто то мешок тащит, кто то в земле копается. Как они такие площади умудряются обрабатывать - загадка.
Фото 5.
Так цветет банан ?
Фото 6.
А это не иначе как бамбук.
Фото 7.
а вот и жизнерадостная селянка. Сколько ей лет? Человек без возраста.
Фото 8.
Кроме людей на террасах часто можно встретить пасущихся буйволов.
Видимо они приучены не топтать посевы, а находят себе места с сочной травой.
Фото 9.
Фото 10.
А еще здесь высоченные пальмы. Представляю какая должна быть корневая система, чтобы удержать такую "свечку" !
Фото 11.
Фото 12.
Какое то необычное дерево с цветами, похожими на хлопковый пух.
Фото 13.
Никаких комбайнов или мотоблоков, старые добрые помощники - буйволы.
Фото 14.
Фото 15.
Дядька был слегка обескуражен, увидев наведенную на него камеру.
Но почти сразу же расплылся в улыбке.
Фото 16.
Неужели каждый такой кустик посажен вручную ? А как иначе..
Очень похожую картину я видел на севере Вьетнама, в районе Сапы. Да собственно по всей Азии так.
Фото 17.
Фото 18.
Чем ближе к озеру, тем террасы становятся шире и, в конце концов, превращаются в обширные поля, залитые водой.
Кстати, об уровне жизни.. Вполне себе допускаю, что уровень жизни в нашем понимании тех, кто живет ближе к озеру, выше тех, кто живет высоко в горах.
Так что это не просто игра слов)
Фото 19.
У местных модно носить вот такие пилотки .
Фото 20.
Стенки террас лепят вручную и постоянно укрепляют, процесс этот бесконечный, вода делает свое дело.
Фото 21.
Фото 22.
Из за большого количества воды, стекающей с гор и высокой влажности здесь часты туманы и плотная воздушная дымка.
Фото 23.
На закате солнце отражается в сотнях и тысячах искусственных водоемах ! Жаль у меня нет квадрокоптера, картинка с воздуха наверняка ошеломительная.
Фото 24.
Уже под вечер я добираюсь до берега озера и провожаю солнце, уходящее за горизонт.
А ведь наверно счастливый человек живет вон в том деревянном домике на берегу Манинджао. И не нужны ему никакие биткоины, и про курс доллара он вряд ли в курсе.
Фото 25.
Кстати, в следующий раз я покажу разные жилища, в которых живут местные.
Они так же прекрасны, как окружающие их ландшафты.
Завтра вечером улетаю в Армению. Экспромтом, соблазнившись дешевыми билетами.
Но комментарии все равно буду ждать ), надеюсь встречу где нибудь там вайфай и обязательно отвечу.
Всем пока !
Фото 26.
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